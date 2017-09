Kvapą gniaužiančios lietuvių fotografijos – Anglijos levandų laukuose

Wrapped Into The Scent Of The Universe. © Foto: San Vid Photography.

Wrapped Into The Scent Of The Universe (Įvyniota į kvepiančią Visatą). Taip pavadintą fotosesiją Anglijos levandų laukuose (Mayfield Lavender Farm Banstead, Surrey) sumanė Londono lietuviai Sandra ir Vidmandas. Apie „San Vid Photography“ ir įspūdingas nuotraukas Londonietei papasakojo Sandra Vaškytė.

Papasakokite apie save?

Po pavadinimu „San Vid Photography“ slepiasi du ieškotojai, svajotojai ir minčių piešėjai foto kameros pagalba - Sandra ir Vidmantas. Mus ir suvedė fotografijos kelias: panašiai prieš aštuonerius metus, visiškai netikėtai, kažkur internetinėse platybėse pastebėjome vienas kito nuotraukas, nuo tada viskas ir prasidėjo. Londonas- didelių galimybių ir begalinio grožio miestas. Fotografijai čia daug vietos ir viena už kitą gražesnės.

Dabar jau esame šeima, tuo pačiu ir komanda, besidalinanti savom idėjom ir vis labiau linkę nuklysti į kitokius, magiškus pasaulius. Taip prasideda kūryba: kai išbraidai giliausius sielos kampus ir nebetelpi savyje.

Kai susipažinome, gyvenome kas sau: vienas- Lietuvoje, kitas- Londone. Didelio troškimo ir meilės vedini turėjome apsispręsti kur nutūpti. Bandėme peršokinėti jūras, kol galiausiai nusėdome karalienės žemėje.

Kaip gimė idėja surengti fotosesiją Anglijos levandų laukuose?

Mes labai mėgstame fotografuoti gamtoje. Daug vietų esame išnaršę. Viena iš jų - magiškieji levandų laukai Surrey grafystėje, kur visada norėjome įamžinti jų kvapą, energiją ir perteikti tą nenusakomą jausmą, kai esi apsuptyje šito grožio. Subūrėme talentingų draugų komandą ir pasidarbavome iš peties. Buvome įsijautę, apsėsti idėjos, kurią brandinome gerus metus.

Taip ir gimė projektas “Įvyniota į kvepiančią Visatą”.

Tai žinutė apie Moterį - grožio ir magijos šaltinį. Tai žinutė apie gėlę - tonizuojančią, jaudinančią, gydančią ir suteikiančią stebuklingų galių. Tai dviguba energija, suliejanti visus pasaulio kvapus į vieną, tvinksintį violetinį atspalvį.

Moteris - parfumas, atsinešanti savo unikalų kvapą. Ji ryški, gaivi, erotiška, gydanti sielas ir skleidžianti pačią stipriausią energiją.

Štai kokia yra tikroji magija, parklupdanti pačius kiečiausius skeptikus, nuginkluojanti pačius pikčiausius priešus. Ji atveria širdis, išvalo giliausius sielos kampus ir gydo kūną.

Tai - žinutė akims, ištroškusioms spalvos, kvapai nosims, nebepajėgiančioms įkvėpti gaivos, eliksyras sielai, pavargusiai ir užstrigusiai rutinoje. Priimk ją, paleisk savo mintis, atverk sielą, susijunk su Visata ir tikėk.

Kokia veikla dar užsiimate be fotografijos meno?

Pirmiausia, esame šeima, tad kaip ir visi dirbame darbus, mokame mokesčius, auginame vaikus :-)

Kaip apibūdintumėte savo fotografijų stilių?

Jei reikėtų konkretizuoti ir apibrėžti mūsų fotografinį stilių, pavadintume tai - idėjinė portretinė fotografija, bet mes esame ieškotojai, tad labai nemėgstame apibrėžimų.

Ką labiausiai mėgstate fotografuoti?

Mūsų fotografijoje dominuoja Moters portretai: santykis su gamta, tobulas grožis, sugebėjimai įsikūnyti, esybė ir neblėstanti energija.

Kokį fotoaparatą naudojate?

Draugaujame su Nikon.

Jeigu galėtumėte pasirinkti vienintelę linzę, kokia ji būtų?

Iš turimų pasirinktume Sigma 135mm f1.8 Art.

Kokius apšvietimo įrankius naudojate fotografuodami?

Mūsų mylimiausia ir jaukiausia yra natūrali šviesa. Be jos neišgyventume.

Ar photoshop’as svarbi jūsų fotografijų dalis?

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimo programos tapo neatsiejama skaitmeninės fotografijos dalimi. Galbūt kažkas visiškai tam priešinasi, bet ne mes. Todėl taip, Photoshop programa mums yra svarbus įrankis redaguojant ir gražinant foto paveikslus.

Ką patartumėte norintiems fotografuoti profesionaliai ar savo malonumui?

Tikėti savo nuojauta, eksperimentuoti, nekonkuruoti, nenustoti ieškoti ir daug norėti :-)

Iš kur semiatės idėjų fotografijoms?

Idėjos sklando ore, jos atskrenda į sapnus, jos - knygose, muzikoje, paveiksluose. Idėjos yra visur, reikia tik gerai užmesti tinklą, kad jas pagriebti.

Daugiau San Vid fotografijų: Facebooke: San Vid Photography; Instagram: sanvidphotography; www.sanvidphotography.com.

Nuotraukos: San Vid Photography

Makiažas: Victoria's Makeup Lounge

Modeliai: Estera Garcaitė ir Kristina Joniškytė

Galvos papuošalai: Sandra Vaškytė

Suknelių dizainas: Isabella-Peace Nyapolo