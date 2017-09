Emigrantus vilios sugrįžti: Lietuvoje startuoja kampanija „Rinkis Lietuvą“

Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį Prezidentūroje drauge su Jurgio Didžiulio projektu „ToBe.lt“ paskelbė iniciatyvos „Rinkis Lietuvą“ pradžią.

Šios akcijos metu šalies vadovė ypatingą dėmesį skirs į Lietuvą grįžusiems ir savo ateitį čia jau kuriantiems žmonėms. Prezidentė susitiks su į Lietuvą grįžtančiais emigrantais, lankysis grįžusių į Lietuvą gyventi žmonių įkurtose verslo įmonėse, inicijuos priemones grįžusiųjų integracijai stiprinti ir dės pastangas šalinti biurokratines kliūtis sugrįžtantiems, pranešė Prezidentūra.

„Išties ir važinėdama po užsienį, ir matydami laiškus iš mūsų žmonių matome ir net tendenciją, kad grįžta vis daugiau ir daugiau. Praktiškai tikrai pasieksime tą laiką, kada grįš daugiau žmonių negu išvažiuoja. Aš tuo įsitikinusi esu. Bet reikia padėti. Pirmiausia reikia įkvėpti rinktis Lietuvą“, – per renginį kalbėjo D.Grybauskaitė.

Antradienį renginyje patirtimi apie apsisprendimą grįžti ir savo ateitį kurti Lietuvoje dalijosi profesinių aukštumų pasiekę šalies gyventojai, į tėvynę iš emigracijos sugrįžę lietuviai ir Lietuvą savo veiklai pasirinkę užsienio šalių piliečiai.

Šventėje dalyvavo iš Kolumbijos į Lietuvą grįžęs dainininkas Jurgis Didžiulis, menų fabriko „Loftas“ įkūrėjas, prieš 20 metų mūsų šalyje gyvenimą nusprendęs kurti atlikėjas ir verslininkas Viktoras Diawara, verslininkas Vladas Lašas, žurnalistė ir rašytoja Beata Nicholson, užsienyje išsilavinimą įgiję ir pasiūlymų dirbti svetur atsisakę, tačiau puslaidininkių lazerių gamyklą Vilniuje atidarę įmonės „Brolis Semiconductors“ įkūrėjai broliai Vizbaros ir kiti.

Emigracija laikoma viena didžiausių Lietuvos problemų. Per pirmąjį šių metų pusmetį išvykimą iš Lietuvos deklaravo 31 tūkst. 731 asmuo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai emigravo 21 tūkst. 248 asmenys. Per tą patį laikotarpį imigravo 11 tūkst. 962 žmonės, pernai – 9037.

Vien pernai iš šalies emigravo per 50 tūkst. piliečių, o per visą nepriklausomybės laiką Lietuva neteko beveik ketvirtadalio gyventojų.

