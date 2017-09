Būdamas 89-ių mirė britų televizijos žvaigždė Bruce Forsyth

Būdamas 89 metų penktadienį mirė britų televizijos žvaigždė Bruce'as Forsythas (Briusas Forsaitas), dešimtmečius buvęs geriausiu laiku rodytų pramoginių laidų veidu, praneša jo agentas.

Daugybė jo gerbėjų ir jį pažinojusių žmonių reiškė pagarbą veteranui laidų vedėjui, kurio frazės „Ar ne puikiai jis pasirodė?“ ir „Smagu tave matyti, tave matyti...smagu!“ tapo dalimi kasdienės kalbos.

„Nuo pirmos susitikimo akimirkos mudu su Brucu visą dešimtmetį tik juokėmės, – sakė kartu su juo šokių projektą „Strictly Come Dancing“ 2004–2013 metais vedusi Tess Daly (Tes Dali). – Niekada nepamiršiu jo dosnumo, jo nuostabaus humoro jausmo ir jo vidinės paskatos linksminti jo itin mylėtus žiūrovus.“

„Man tikrai pasisekė, kad galėjau dirbti kartu su žmogumi, kuris daugelį dešimtmečių įkūnijo šeštadienio vakaro pramogas. Jis buvo džentelmenas ir tikra legenda“, – pridūrė ji.

B.Forsythas gimė 1928 metais ir nuo pat vaikystės norėjo dainuoti ir šokti. Jo debiutas BBC televizijoje įvyko 1939 metais – tuomet jis vedė vieną talentų šou.

Jam ilgokai nesisekė savo aistros paversti karjerą, bet 1958 metais B.Forsythas buvo pakviestas vesti sekmadienio vakaro varjetė laidą, galiausiai jį išgarsinusią.

Aštuntajame dešimtmetyje jis vedė pagrindinę ankstyvo šeštadienio vakaro BBC laidą „The Generation Game“, pritraukdavusią milijonus žiūrovų. Vėliau jis buvo kviečiamas vesti daugybę kitų pramoginių laidų.

Vesdamas „Strictly Come Dancing“ B.Forsythas pritraukė naują žiūrovų grupę. Šis projektas įkvėpė ne vieną panašią laidą, įskaitant žymųjį JAV televizijos šokių projektą „Dancing with the Stars“.

Pastaraisiais metais B.Forsythas buvo pasitraukęs iš viešo gyvenimo. Kovą buvo paskelbta, kad jis paguldytas į ligoninę dėl ūmios plaučių infekcijos.

Pranešime jo agentas Ianas Wilsonas (Ijanas Vilsonas) sakė, kad vedėjo sveikata pastarosiomis savaitėmis B.Forsytho sveikata smarkiai pašlijo; jis sirgo bronchitu, išsivysčiusiu į plaučiu uždegimą.

„Su dideliu liūdesiu Forsythu šeima skelbia, kad seras Bruce'as šią popietę mirė namuose, apsuptas žmonos Wilnelijos (Vilnelijos) ir visų savo vaikų“, – sakė I.Wilsonas.

„Šeima norėtų išreikšti padėką žmonėms siuntusiems Bruce'ui atvirutes ir laiškus, jo ilgai trukusios ligos metu linkėjusiems jam sveikatos, ir žino, kad jie taip pat liūdi dėl šios didelės netekties“, – pridūrė atstovas.

BNS inf.