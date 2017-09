Rugsėjo 3-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 3-oji, sekmadienis, 35 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.30 val., leidžiasi 20.06 val. Dienos ilgumas 13.36 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.59 val., teka 19.03 val.

Vardadieniai:

Auksė, Bronislova, Grigalius, Mirga, Pijus, Sirtautas

Datos:

1887 — gimė Kazys Šimonis, dailininkas, literatas. Mirė 1978 m.

1896 — gimė istorikas ir poetas Petras Biržys (Pupų Dėdė). Mirė 1970 m.

1907 — gimė režisierius ir aktorius Juozas Miltinis. Mirė 1994 m.

1988 — žalieji surengė akciją „Baltijos apkabinimas“: nuo tada kasmet pirmąjį rugsėjo šeštadienį minima Baltijos jūros diena.

2010 — eidamas 83-iuosius metus mirė žinomas choro dirigentas, ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros profesorius ir vyrų choro „Aidas“ vadovas Algimantas Lopas.

2014 — eidamas 63-iuosius metus mirė tapytojas Klaudijus Petrulis.

Rugsėjo 3-oji pasaulio istorijoje:

1658 — mirė 59-erių metų sulaukęs žymus britų karvedys Oliver Cromwell (Oliveris Kromvelis).

1783 — Didžioji Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė Paryžiaus sutartį.

1791 — Prancūzija tapo konstitucine monarchija.

1826 — karūnuotas Rusijos caras Nikolajus I.

1856 — gimė modernios Amerikos architektūros pradininkas, pirmųjų dangoraižių projektuotojas Louis Sullivan (Luisas Salivanas).

1883 — mirė rusų rašytojas Ivan Turgenev (Ivanas Turgenevas).

1894 — JAV pradėta švęsti darbo diena.

1939 — Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.

1945 — po trejų metų pertraukos britai iš japonų atsiėmė Singapūrą.

1967 — Švedijos keliuose įvestas dešinės pusės eismas.

1976 — NASA’os (Nacionalinės aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo administracijos) erdvėlaivis Viking 2 nusileido Marse ir pradėjo tirti atmosferą bei dirvožemį.

1990 — Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) paskelbė planą, pagal kurį buvusios SSRS respublikos turėjo pradėti kontroliuoti savo ekonomiką.

1991 — Estija, Latvija ir Lietuva paprašė narystės JT.

1994 — Kinija ir Rusija paskelbė apie priešiškumo tarpusavio santykiuose pabaigą.

2010 — netoli Aliaskos, Aleutų salyno rajone, įvyko 6,5 balų stiprumo žemės drebėjimas.

2012 — Libane įsigaliojo draudimas rūkyti visose uždarose viešose erdvėse, įskaitant kavines, restoranus ir barus, o pagal naująjį įstatymą pažeidėjams numatomos didelės baudos.

Rugsėjo 3-oji šou pasaulyje:

1942 — Frank Sinatra (Frenkas Sinatra) pradėjo savo solo karjerą.

1955 — gimė Steve Jones (Styvas Džounsas) iš grupės „Sex Pistols“

1965 — gimė aktorius Charlie Sheen (Čarlis Šynas).

1969 — grupė „The Four Seasons“ išleido dainą „I've Got You Under My Skin“.

1983 — „Metallica“ pabaigė savo pirmąjį turą, pavadintą „Kill 'em all for one“.

1991 — mirė italų kilmės JAV kino režisierius Frank Capra (Frenkas Kapra), kurio kūryba buvo įvertinta trimis Oskarais.

2007 — 32 metų “Žmogaus — voro“ (Spider-Man) žvaigždė Tobey Maguire (Tobis Magvairas) Havajuose vedė savo ilgalaikę merginą, jo devynerių metų dukrelės Ruby (Rabi) motiną Jennifer Meyer (Dženifer Mejer).

2009 — daugiau kaip du mėnesiai po Michael Jackson (Maiklo Džeksono) mirties Los Andželo kapinėse, kur ilsisi daugybė Holivudo žvaigždžių, įvyko

privati dainininko laidotuvių ceremonija, kurioje dalyvavo maždaug 200 artimų draugų ir šeimos narių. Kapinėse „Forest Lawn Memorial Park“ yra palaidotos tokios Holivudo legendos kaip Humphrey Bogart (Hamfris Bogartas), Walt Disney (Voltas Disnėjus), Jimmy Stewart (Džimis Stiuartas) ir Spencer Tracy (Spenseris Treisis).

2011 — legendinės britų rokenrolo grupės „The Beatles“ buvęs narys seras Paul McCartney (Polas Makartinis) aštuntąkart tapo seneliu — jo dukra Mary (Meri) susilaukė sūnaus.

2012 — būdamas 54 metų amžiaus mirė Michael Clarke Duncan (Maiklas Klarkas Dankanas), kuris už savo vaidmenį filme „Žalioji mylia“ (The Green Mile) buvo nominuotas „Oskarui“.

