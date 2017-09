Rugpjūčio 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 22-oji, antradienis, 34 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 6.08 val., leidžiasi 20.35 val. Dienos ilgumas 14.27 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 6.44 val., leidžiasi 21.06 val.

Vardadieniai:

Ipolitas, Karijotas, Laura, Rimantė, Sigitas, Zygfridas

Datos:

1897 — gimė aktorė Potencija Pinkauskaitė. Mirė 1984 m.

1921 — gimė rašytojas Vytautas Pranas Volertas.

1922 — Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė Valiutos įstatymą. Buvo įvesta piniginė sistema, grindžiama auksu; piniginis vienetas — litas.

1999 — daugiadienių dviračių lenktynių „Tour de France“ nugalėtoja tapo dviratininkė Diana Žiliūtė.

2014 — prie kelių Vilnius-Panevėžys ir Panevėžys–Pasvalys–Ryga atidengti devyni Baltijos kelio 25-mečiui skirti atminimo ženklai.

Rugpjūčio 22-oji pasaulio istorijoje:

1485 — mūšyje žuvo Anglijos karalius Ričardas III.

1642 — prasidėjo pilietinis karas Anglijoje.

1784 — Vincento Lunardi (Vincentas Lunardis) kartu su šunimi ir kate pirmą kartą Anglijoje skrido karšto oro pripildytu balionu.

1827 — gimė kompozitorius Josef Strauss (Jozefas Štrausas).

1862 — gimė prancūzų kompozitorius Claude Debussy (Klodas Debiusi).

1910 — Japonija aneksavo Korėją.

1920 — gimė amerikiečių rašytojas Ray Bradbury (Rėjus Bredberis).

1941 — Antrajame pasauliniame kare vokiečių kariuomenė prisiartino prie Leningrado.

1972 — Rodezijai liepta pasitraukti iš vasaros olimpinių žaidynių Miunchene (Vokietija) dėl šalies vykdomos rasistinės politikos.

1990 — įtūžę rūkaliai Maskvoje blokavo gatves prie Raudonosios aikštės, protestuodami prieš cigarečių trūkumą.

1997 — taifūnas Kinijoje nusinešė 140 žmonių gyvybes; beveik 3 000 asmenų buvo sužeisti.

2000 — buvo paskelbta , kad povandeninio laivo „Kursk“ 118-os jūrininkų įgula žuvo. Rusijos laivas nuskendo rugpjūčio 4 dieną.

2010 — mirė prancūzų mitybos specialistas Michel Montignac (Mišelis Montinjakas), pasaulyje gerai žinomų devintojo ir dešimtojo dešimtmečio knygų apie svorio metimą autorius.

2010 — Rusijos žurnalistas Ilja Barabanov (Ilja Barabanovas), viešinęs faktus apie pareigūnų korupciją, pelnė Peter Mackler (Piterio Maklerio) apdovanojimą, skiriamą už parodytą drąsą žurnalistikoje.

2011 — Vašingtone atidengtas 9 metrų aukščio Martin Luther King jaunesniojo (Martino Liuterio Kingo) monumentas — tai pirmasis memorialas JAV Nacionalinėje alėjoje, skirtas ne karui, ne prezidentui ir ne baltaodžiui.

2013 — būdama 95 metų mirė garsi džiazo pianistė Marian McPartland (Merian Makpartland).

Rugpjūčio 22-oji šou pasaulyje:

1917 — gimė JAV bliuzo legenda John Lee Hooker (Džonas Li Hūkeris).

1961 — gimė Rolandas Orzabalis, grupės „Tears For Fears“ muzikantas.

1963 — gimė dainininkė Tori Amos (Tori Eimos).

1966 — dainininkui Jerry Lee Lewis (Džeriui Li Luisui) buvo patikėtas Jag'o vaidmuo William Shakespeare (Viljamo Šekspyro) pjesės „Otelas“ roko versijoje, pavadintoje „Catch My Soul“.

1968 — Cynthia Powell Lennon (Sintija Pauel Lenon) padavė John Lennon (Džoną Lenoną) į teismą, reikalaudama skyrybų.

1973 — gimė grupės „Backstreet Boys“ narys Howie Dorough (Houvis Doro).

1979 — grupė „Led Zeppelin“ kartu išleido savo paskutinį albumą „In Through The Out Door“.

1987 — Bon Jovi (Bon Džovi) tapo pagrindiniu dalyviu „Mosters of Rock“ festivalyje, kuris vyko Anglijoje, Doningtono pilyje.

2001 — Stevie Nicks (Styvi Niksas) buvo priverstas atidėti du koncertus dėl bronchito.

2011 — būdamas 78-erių metų amžiaus Los Andžele mirė legendinis dainų autorius Jerry Leiber (Džeris Leiberis).

