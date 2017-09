Pasaulinė fotografijos diena: 6 įdomūs faktai apie fotografiją

Rytoj, gugpjūčio 19-ąją – Pasaulinė fotografijos diena. Daugelis pritars, jog šiandien sunku įsivaizduoti gyvenimą be galimybės įamžinti svarbias akimirkas. Fotografija tapo ne tik meno forma, tačiau ir dominuojančiu informacijos perdavimo šaltiniu, socialių tinklų pagalba dažnai pasiekiamu ne tik artimiesiems, tačiau ir nepažįstamiems iš viso pasaulio. Taigi, Jūsų dėmesiui įdomūs ir netikėti faktai apie fotografiją iš šiandienos bei praeities.

Rekordiniai nuotraukų kiekiai

Paskaičiuota, kad šiandien kas dvi minutes pasaulyje padaromų nuotraukų skaičius yra lygus visoms nuotraukoms, padarytoms per visą XIX amžių! Kaip pavyzdį galima pasitelkti socialinius tinklus – į „Facebook“ kasdien patalpinama per 350 mln., o į „Instagram“ – per 50 mln. nuotraukų.

Nesibaigianti asmenukių manija

Didelė dalis nuotraukų socialiniuose tinkluose – asmenukės. 2016 metų duomenimis, „Instagram“ yra patalpinta per 250 mln. nuotraukų su grotažyme „selfie“ (liet. asmenukė). Taip pat paskaičiuota, kad dabartinis 20-30 metų amžiaus jaunimas asmenukių darymui per savaitę skiria maždaug po valandą, o per visą savo gyvenimą padarys bent 25 tūkst. tokio tipo nuotraukų. Beje, Australijoje atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė moterų, prieš keldamos savo nuotrauką į socialinius tinklus, ją bent kiek paredaguoja.

Profesionalūs fotoaparatai prieš išmaniuosius

Dar viena ryški šių dienų tendencija – išmanieji telefonai iš rinkos vis sparčiau stumia tradicinius fotoaparatus. „Lensvid“ duomenimis, per šešerius metus, nuo 2010 metų, pasaulyje pagamintų fotoaparatų skaičius sumažėjo daugiau nei penkiais kartais – nuo 121 mln. iki 23 mln. vienetų. Kaip vienas pagrindinių faktorių šiai tendencijai pagrįsti įvardijamas išmaniųjų telefonų populiarėjimas bei juose integruojamų kamerų tobulėjimas. Palyginimui, vieną geriausių kamerų šiomis dienomis turinčių telefonų „Samsung Galaxy S8“, praėjus keturiems mėnesiams nuo jų pristatymo, jau spėjo įsigyti 20 mln. vartotojų. Kita vertus, ši tendencija gaji tarp paprastų vartotojų, nes profesionalūs fotoaparatai bent jau kol kas vis dar lieka pagrindiniu fotografų įrankiu.

Populiariausia fotografija – „Bliss“

Populiariausios ir daugiausiai kartų istorijoje peržiūrėtos nuotraukos pavadinimas yra „Bliss“ (liet. „Palaima“). Daugelis žmonių ją žino, nes tai legendinis „Windows XP“ ekrano fonas, kuriame užfiksuota žalia kalva ir virš jos plaukiantys debesys. Šis vaizdas buvo įamžintas Kalifornijoje 1996-aisiais JAV fotografo Čarlzo O‘Rearo. Daugelis žmonių mano, kad ši nuotrauka buvo techniškai apdorota ir pagražinta, tačiau pats fotografas šias kalbas visuomet neigė.

Seniausioje nuotraukoje – sunkiai įžiūrimi objektai

Seniausios pasaulyje nuotraukos autoriumi laikomas Niceforas Niepsas. Jo nuotrauka pavadinimu „Vaizdas pro langą Grase“ buvo padaryta dar 1827 metais. Joje užsiksuoti Prancūzijos miestelio pastatai. Tenka pripažinti, kad nuotraukos kokybė yra itin prasta ir objektai joje gana sunkiai įžvelgiami. Sunku patikėti, tačiau šios nuotraukos išlaikymas truko net 8 valandas. Po dešimties metų jo kolega Luji Dageras išrado fotografijos plokšteles, kurių dėka nuotraukos išlaikymo trukmė sumažėjo iki pusvalandžio.

Brangiai kainuojantis menas

Fotografija – tai menas, dėl kurio kai kurie žmonės linkę plačiai atverti savo pinigines. Brangiausia pasaulyje nuotrauka padaryta žymaus australų fotografo Peterio Liko ir pavadinta „Fantomas“. 2014 metais aukcione ji buvo parduota už 6,5 mln. JAV dolerių. Prieš tai brangiausios fotografijos titulas priklausė vokiečiui Andreasui Gurskiui, kurio nuotrauka „Rhein II“ 1999 metais buvo parduota už 4,3 mln. dolerių.

