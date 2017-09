Milijonai amerikiečių stebėjo visišką Saulės užtemimą

Vienoje rančoje Oregone – pirmoje JAV valstijoje, galėjusioje stebėti retą visišką saulės užtemimą, – indėnų vyresnieji pirmadienį Saulei pasislėpus už Mėnulio vadovavo dangaus stebėtojų maldai.

Milijonams visoje šalyje stebint įspūdingą dangaus reginį, laikas, regis, buvo sustojęs. Mėnulio šešėlis nuslinko per visą žemyną, nuo vienos pakrantės iki kitos. Tokio užtemimo Jungtinėse Valstijose nebuvo visą šimtmetį, ir kai kas jį vadino sveikintina bendrumo akimirka po savaites šalį krėtusių neramumų.

Tačiau su „didžiuoju Amerikos užtemimu“ yra susiję ir kurioziškų ar šiaip įdomių šalutinių dalykų, kurių kelis pateikiame.

„Nežiūrėkite!“

Sostinėje Vašingtone, kur užtemimas buvo matomas iš dalies, Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) jį iš Baltųjų rūmų stebėjo su žmona Melania (Melanija) ir sūnumi Barronu (Baronu), bet, regis, praleido pro ausis priminimus, ką galima ir ko negalima daryti.

Vienu metu D.Trumpas buvo pastebėtas žiūrintis į dangų be akių apsaugos, nors ekspertai kategoriškai nerekomenduoja to daryti. „Nežiūrėkite!“ – šūktelėjo jam vienas padėjėjas.

Vėliau 45-asis JAV prezidentas užsidėjo apsauginius akinius, bet vis tiek scena išprovokavo pašaipų bangą.

„NASA: „Nežiūrėkite!“ Žiniasklaida: „Nežiūrėkite!“ Melania: „Nežiūrėkite!“ Padėjėjai: „Nežiūrėkite!“ Mano mama: „Nežiūrėkite!“ Jūsų mama: „Nežiūrėkite!“ Prezidentas Trumpas...“, – apibendrino žurnalistas Brandonas Ambrosino (Brandonas Ambrosinas).

Komikas Michaelas Moore'as (Maiklas Muras) vėliau vaizdavo skaitantis prezidento mintis: „Apgavikiškų, netikrų naujienų žiniasklaida sakė nežiūrėti užtemimo be akinių, tad aš žiūrėjau!“

Bonnie Tyler dovana

Ji sakė, kad tai padarys, ir tikrai padarė.

Per stulbinamą astronominį šou užslinkus tamsai, Bonnie Tyler (Boni Tailer) vieno kruizinio laivo auditoriją pradžiugino „gyvu“ superhito „Total Eclipse of the Heart“ („Visiškas širdies užtemimas“) atlikimu.

Ši 1983 metų daina tapo neoficialiu „didžiojo Amerikos užtemimo“ himnu, traukiamu baruose ir užtemimo stebėtojų susibūrimuose visoje šalyje.

Imdamas interviu iš šios Velso popmuzikos atlikėjos, CNN laidų vedėjas Johnas Bermanas (Džonas Bermanas) domėjosi praktiniais aspektais.

„Kuo, jūsų nuomone, visiškas širdies užtemimas skiriasi nuo visiško Saulės užtemimo? – klausė jis. – Ar galit į visišką širdies užtemimą žiūrėti be akinių?“

„Geras, – šypsodamasi atsakė dainininkė. – Tikrai vėliau užsidėsiu savo akinius, bet esu tikra, kad jūs galit pažvelgti į mano širdį. Ji matoma visiems.“

Interviu B.Tyler užbaigė keliomis dainos eilutėmis a capella ir pelnė tokius J.Bermano padėkos žodžius: „Bonnie Tyler, jūs davėt mums daugiau, nei kada nors galėjome tikėtis.“

Laikas iki ... ožkų nualpimo

Gerai žinoma, kad per visiškus Saulės užtemimus paukščiai parskrenda į savo lizdus, bet laikraštis „The Washington Post“ nusprendė patikrinti kitą su gyvūnais ir astronomija susijusią teoriją: ar per užtemimus nualpsta alpstančios ožkos?

„Tyrimas“ buvo tiesiogiai transliuojamas internetu iš vieno ūkio Tenesyje, kur auginamos šios tam tikra genetine liga sergančios ožkos. Išsigandusios šios ožkos sustingsta ir nugriūva ant šono, ir dėl to jos yra tapusios daugybės internete populiarių vaizdo klipų žvaigždės.

Milijonams žmonių atidžiai stebint tiesioginę Saulės užtemimo televizijos transliaciją, nemažai stebėjo ir „The Washington Post“ humoristinį atgalinį laiko skaičiavimą iki ožkų nualpimo.

Ar banda išsigando? Sunku pasakyti, nes ekranas visiškai aptemo...

Tačiau galiausiai klausimas buvo išspręstas tokia laikraščio žinute tviteryje: „Atnaujinta: jokios ožkos nenualpo.“

