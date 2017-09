Byloje dėl teisių į beždžionės asmenukes pasiektas susitarimas

Teisininkai paskelbė pasiekę susitarimą byloje dėl to, kam priklauso autoriaus teisės į asmenukes, kurias padarė viena beždžionė, ir tai buvo padaryta federaliniam apeliaciniam teismui dar nespėjus atsakyti į šį naują teisinį klausimą.

Pagal susitarimą, apie kurį paskelbta pirmadienį, fotografas, kurio aparatu buvo padarytos minimos nuotraukos, sutiko skirti 25 proc. visų būsimų pajamų už tuos atvaizdus labdaros organizacijoms, saugančioms juodąsias makakas Indonezijoje, sakė vienos gyvūnų teisių gynimo organizacijos teisininkai.

Tos gyvūnų teisių gynimo organizacijos ir fotografo Davido Slaterio (Deivido Sleiterio) teisininkai paprašė 9-osios apygardos apeliacinio teismo San Fransiske nutraukti bylą ir atmesti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kad gyvūnams negali priklausyti autoriaus teisės.

D.Slaterio advokatas Andrew J.Dhuey (Endrius Dž.Dhujis) atsisakė komentuoti, kiek pinigų tos nuotraukos generavo ir ar D.Slateris pasilaikys visus 75 likusius procentus būsimų pajamų.

9-osios apygardos teismo sprendimo kol kas nėra.

Organizacija „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA) bylą asmenukes D.Slaterio fotoaparatu padariusios makakos Naruto vardu iškėlė 2015 metais, siekdama nuotraukų finansinės kontrolės Naruto naudai.

„PETA ir Davidas Slateris sutaria, kad šis atvejis kelia svarbių ... klausimų dėl teisinių teisių išplėtimo ... gyvūnams – tikslo, kurį abu remia, – ir jie tęs savo darbus, kad šis tikslas būtų pasiektas“, – sakoma bendrame D.Slaterio ir PETA pareiškime.

Fotografo advokatai įrodinėjo, kad pasaulinės komercinės teisės į asmenukes, tarp kurių yra išgarsėjusi Naruto dantingos šypsenos nuotrauka, priklauso D.Slaterio kompanijai „Wildlife Personalities Ltd.“.

Nuotraukos buvo padarytos per 2011 metų kelionę į Sulavesį Indonezijoje, be priežiūros paliktu D.Slaterio fotoaparatu.

JAV apygardos teisėjas Williamas Orrickas (Viljamas Orikas) pernai priėmė D.Slateriui palankų sprendimą, kuriame sakė, kad „nors Kongresas ir prezidentas gali išplėsti teisinę apsaugą gyvūnams, kaip ir žmonėms, nėra požymių, kad jie tai padarė Autorių teisių įstatyme“. 9-osios apygardos teismas dabar svarsto PETA apeliaciją dėl W.Orricko sprendimo.

Rugpjūčio 4 dieną teisininkai šį apeliacinį teismą informavo, kad artėja prie susitarimo, ir paprašė teisėjų nepriimti sprendimo. 9-osios apygardos teismo trijų teisėjų komisija žodinius bylos argumentus išklausė liepos mėnesį.

BNS inf.