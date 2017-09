Britanijos ugniagesiai sulaukė kritikos už dešreles iš išgelbėtų paršelių

Britų ugniagesiai trečiadienį sulaukė gyvūnų teisių gynėjų kritikos už suvalgytas „fantastiškas“ dešreles iš paršiukų, kuriuos jie patys išgelbėjo iš liepsnų.

Pietvakarių Anglijoje esančio Pjūzio kaimo ugniagesiai su malonumu „paragavo savo darbo vaisių“, kai viena ūkininkė jiems atvežė dešrelių, pagamintų iš paršelių, kuriuos brigada anksčiau išgelbėjo per gaisrą tvarte.

„Itin rekomenduojama Pjūzio gaisrinės komandos, ir jei kas nors iš mūsų sekėjų šį ilgąjį savaitgalį planuoja praleisti su kepsnine, pabandykite šių dešrelių, jos – fantastiškos“, – sakoma komandos feisbuko įraše.

Vis dėlto vėliau šis pagyrimas buvo pašalintas.

Vasario mėnesį užsidegus ūkininkės Rachel Rivers (Reičel Rivers) tvartui, buvo išgelbėtos dvi paršavedės ir 18 paršiukų.

Dėkodama gelbėtojams R.Rivers pažadėjo dešrelių, kai gyvuliai bus paskersti, tačiau dešrelių šventė papiktino organizaciją „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA).

„Šiems vargšams paršeliams nebuvo naudinga, kad juos išgelbėjo nuo ugnies, nes po šešių mėnesių, po baisios patirties skerdykloje, vis tiek ant jos atsidūrė. Na, o jeigu šie ugniagesiai būtų „išgelbėję“ žmogaus vaiką ar šunį?“– sakė PETA aktyvistė Mimi Bekhechi (Mimi Becheči).

Pasak jos, organizacija nusiųs tiems ugniagesiams veganiškų dešrelių, „kad jie pamatytų, kaip lengva iš tiesų būti didvyriais kiaulių atžvilgiu“.

R.Rivers, kalbėdama transliuotojui BBC, pripažino, kad „vegetarai to nekęs“, bet sakė neapgailestaujanti dėl savo dovanos.

„Mes ūkininkaujame ir mūsų toks darbas. Negali laikyti jų (kiaulių) kaip augintinių“, – sakė ji.

Pjūzio gaisrinė vėliau atsiprašė už savo pradinį feisbuko įrašą, bet ir šis žingsnis išprovokavo nevienareikšmišką socialinės žiniasklaidos vartotojų reakciją.

„Pats faktas, kad jums buvo patiekta būtent tų paršelių, kuriuos „išgelbėjote“, (mėsos), yra tyčia nepagarbus ir iškreiptas aktas“, – rašė feisbuko vartotoja Hannah Turnbull (Hana Ternbul).

Tačiau vietos gyventojas Benas Creminas (Benas Kreminas) parašė: „Nereikia atsiprašinėti – jūs, vaikinai ir merginos, esate vietos didvyriai! Padovanoti dešrelių buvo išties mielas ūkininkės gestas. O gal tik vietos žmonės žino, iš kur atsiranda mėsa?“

