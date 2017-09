Paskutinis vasaros savaitgalis. TOP 5 idėjos tinkamam atsisveikinimui

Aaaaa, negalim patikėti ir atsikvošėti. Va taip, kaip visada, labai greitai, be jokių išlygų ir nuolaidžiavimų prabėgo vasara. Tarsi tyčiodamiesi iš mūsų, žemiškų būtybių, niekur nespėjančių, o visur norinčių, orai puikuosis visame gražume. Ilgasis bank holiday savaitgalis žada būti saulėtas, šiltas, o pirmadienį išvis - pranašaujami net 27 laipsniai šilumos! Vasara – kaip savo vaikiną paliekanti išdidi mergina - susikrovė lagaminą ir išeis graži kaip niekada, piktdžiugiškai sau nusišypsodama: pažiūrėk, ką praradai. O reikėjo vertinti kol buvau šalia. Ir jis dar ilgai, ilgesingai žiūrės į grakštų, pamažu horizonte išnykstantį jos siluetą, nerūpestingai vėjo draikomus plaukus. Visuomet sunkiausia yra pasiliekantiems.

Ką gi, teks visu garsu įsijungti Gloria Gaynor 'I will survive' ir nevykėliškai linguoti klubais, makaluojant vyno taure. Taip, bus liūdna kurį laiką. Netgi labai. Bet įsimylėti galima ir kitus metų laikus.

Kad paskutinės akimirkos nebūtų persmelktos atsisveikinimo liūdesio, Londonietė jums išrinko kelias savaitgalio idėjas. Mėgaukitės, gyvenkit, mylėkit kiekvieną dieną ir visus metų laikus.

1. Notting Hill karnavalas

Kaip sakoma, skonio reikalas - mūsų paletei tokia spalvų, garsų, kvapų gausa pasirodė ne itin viliojanti. Bet tikim, kad šiame karnavale tikrai galima iš širdies pasilinksminti. Pasipuoškit ryškiausiomis spalvomis, pasikvieskit draugų kompaniją, nustumkite lietuvišką kuklumą į šalį ir judinkite tuos savo klubus kiek galite temperamentingiau skambant braziliškiems, afrikietiškiems muzikos ritmams. Atspėjote - paskutinėmis rugpjūčio dienomis Londone vyks visoje Europoje didžiausias gatvės festivalis ‒ Notting Hill karnavalas. Sekmadienis labiau skirtas šeimoms, o pirmadienis ‒ finalinė karnavalo diena. Rugpjūčio 26 – 28 d., 2017; Vieta: Notting Hill’as, daugiau info: http://thelondonnottinghillcarnival.com.

2. Vėlyvi botomless pusryčiai Chelsea

Jei labiau panašėjate į sofistikuotą snobę, mėgstate gurkšnoti arbatėles, kokteiliukus, plavinėti po butikus ir būtinai, būtinai, turite ar svajojate apie originalią Chanel klasikinę rankinę - jūsų vieta tikrai ne triukšmingame karnavale, o Chelsea rajone. Madingame, Sloane Ranger’ių nusėstame restorane Bluebird šį savaitgalį, bank holiday proga, siūlomas vadinamasis bottomless brunch. Pavojinga, bet vilioja. Nežinote, kas tai yra? Bottomless reiškia, kad už tam tikrą sumą jums pils prosecco vos tik ištuštinsite taurę, t.y. kiek norėsite; t.y. kiek galėsite; t.y. kiek pajėgsite. Jus visos didelės mergaitės, nereikia sakyti, kokie pavojingi tokie bottomless žaidimai, bet pasileisti plaukus kartais galima. Labai tiks vėlyviems pusryčiams su drauge. Elegantiškos damutės po tokio bottomless ryto paskui jau gali ir į Notting Hill karnavalą keliauti: klubai judės geriau nei bet kokios samba šokėjos. Trust me, you can dance (Prosecco).

Ir nepamirškite užvalgyti: du patiekalai - £25, trys - £30. Jei ryšitės bottomless patirčiai – dar plius £15 dviems valandoms. Pirmadienis, rugpjūčio 28 d., Bluebird, 350 King’s Road, Londonas SW3 5UU; 020 7559 1000. Daugiau info: bluebird-restaurant.co.uk.

3. Puota pilyje

Na gal ne visai puota. Tad princesių ir karalienių sukneles pasilikite kitam kartui. Labiau tiks švelnus kašmyro megztukas, džinsai ir mylimieji All-Star konversai. Hampton Court pilies apsuptyje, ant nepriekaištingai, tarsi One Direction berniukų šukuosenų apkirptos pievutės vyks BBC Good Food's Feast – gero maisto šventė. Renginys skirtas visai šeimai, sutiksite daug sužvaigždėjusių šefų, tokių kaip Michael Roux Jr, rasite žymiausių restoranų atstovybes, galėsite ant pievutės gurkšnoti šampaną ar nuveikti kažką naudingo ir, pavyzdžiui, išmokti pasigaminti gražią puokštę (vyks floristikos pamokos), suplakti kokteilį, pašokti skambant gyvai muzikai, o tuo pačiu išvysti pasakišką Hampton Court Palace. Rugpjūčio 26 - 28 d. Bilietai nuo £18.40; Daugiau: www.bbcgoodfoodshow.com/feast-palace.

4. Putų vakarėlis (bet ne vonioje)

Jei vasaros išlydėtuvės itin liūdos, nebežinote ko griebtis ir norite kažko nesąmoningo, tokio ‘aš jau tikrai niekada taip nedarysiu’ veiksmo – kaip jums skamba putų vakarėlis? Oi ne, nesiūlome įsirangyti į vonią ir netyčia paskandinti iPhone, besistengiant išgauti ‘I Love My Life’ tipo selfį. Siūlome pašėlti Wimbledon’e. Bank Holiday Foam Party pavadintam renginyje tikrai galėsite išsišėlti ir ten palikti visą liūdesį. Sekmadienis, rugpjūčio 27 d., Tunnel 267, 267 The Broadway, SW191SD Wimbledon. Daugiau info čia >>>>>>

5. Selfių menas

Jei nebuvote šioje parodoje – dar turite laiko tai padaryti iki rugsėjo 6 d. Pasiruoškite mobiliuosius, selfių lazdas, fotoaparatus ir selfinkitės iki soties, nes apie tai ji ir yra – apie selfius arba asmenukes, kaip verčiama lietuviškai. "Selfie to Self-Expression" pavadinta paroda Saatchi galerijoje pasakoja apie šį meną, tapusį mūsų kasdienybės dalimi. Nuo skausmingais išgyvenimais persmelktų Frida Kahlo autoportretų, kruopščių Rembranto, Picasso ar Van Gogo kūrinių iki, žinoma, šių dienų selfių karalienės Kim Kardashian, Holivudo žvaigždžių ir netgi beždžionės iš tolimų Indonezijos salų. Daugiau: londoniete.lt/paskutinis-sansas-pamatyti-selfiu-menas.

6. Vasaros išlydėtuvės karališkai

Kadangi orai jau tokie geri – gal tuomet pats laikas surengti tą pikniką ? "Best things in life are free" - geriausi ir brangiausi dalykai gyvenime nenuperkami už jokius pinigus. Geriausi dalykai netgi viename brangiausių pasaulio miestų nieko nekainuoja. Kalbame apie Londono parkus. 8 parkai Anglijos sostinėje vadinami karališkais: dailiai sutvarkyti gėlynai, fontanai, tvenkiniuose plaukiojančios gulbės, vaikštinėjančios gervės, pelikanai, elniai pievose, draugiškos voverės, medžių viršūnėse čirpiančios įvairiaspalvės papūgos. Galima vardinti be galo. Žiedų, gyvių ir kitokio grožio parkuose rasite gausybę. Kur praleisti karališką savaitgalį – skaitykite čia: londoniete.lt/8-karaliski-londono-parkai.