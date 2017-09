Velsas. Kelionė į krioklių šalį

Kelionė į Velsą man visuomet atrodo tarsi kelionė į pasakų šalį. Šlaitai ir kalvos apkloti besiganančiomis avimis, tarsi taškuota skraiste. Kelią perbėga kurapkų pulkas. Virš galvos praskrieja išgąsdintas fazanas. O ryte pabundi nuo gaidžių giesmių ir nesibaigiančio beeeeeeeeee. Kiekviena aplankyta vieta nusipelno atskiro straipsnio. Šįkart apie kelionę į Krioklių šalį (Waterfall Country) ir Keturių Krioklių kelią (Four Waterfalls Walk).

Nežinau, kodėl TLC dainuoja, kad “nesivaikykite krioklių, likite ties upėmis ir ežerais, kuriuos pažįstate” {Don't go chasing waterfalls/ Please stick to the rivers and the lakes that you're used to}. Aš sakyčiau eikite ir ieškokite gražiausių gyvenimo krioklių. Kriokliai, nuo didesnių ar mažesnių kaskadų į krištolinius baseinus virstantis vanduo, yra siurealistiški ir magiški. Jų vieta pasakose ir fantastiniuose Holivudo filmuose, tokiuose kaip Batmanas. O taip, kino filme Tamsos Riterio Sugrįžimas (The Dark Knight Rises) Betmeno urvas paslėptas už Henrhyd Falls - aukščiausio krioklio pietų Velse, vakarinėje Brecon Beacons parko dalyje. Jo šįkart nepamatėme, bet būtinai kitąkart.

Keturių krioklių takas

Rytinėje Brecon Beacons nacionalinio parko dalyje yra pati krioklių šalies širdis, tituluojama kaip įspūdingiausia Didžiojoje Britanijoje. Tad jei teko krioklius aplankyti Škotijoje, Jorkšyre, Lake District ar kitur – būtinai nuvažiuokite ir į Waterfall Country bei dieną paskirkite Keturių Krioklių keliui. Visų pirma todėl, kad vienos kelionės metu išvysite ne vieną, o daugybę nuostabių krioklių, vienas už kitą gražesnių ir įspūdingesnių. Teks įveikti aukščio baimę, akmenuotus takus, stačius laiptus, slidžius kelius, tačiau neabejotinai verta. Šią kelionę ypatingai rekomenduojame mėgstantiems aktyvų poilsį, gamtą, laukines maudynes, šaltus vandenis. Takas tikrai ne šeimoms su mažyliais, vaikus iki kokių dešimties metų palikite auklėms ar močiutėms. Patogi avalynė – būtinybė. Maniau, kad mano Ecco basutės šiam pasivaikščiojimui tiks, tačiau klydau. Išgyvenau, bet galėjo būti geriau. Tad patariu rinktis uždarą avalynę, kalnams skirtus batus, nes kartais akmenys pro plonus sandalus nejuokais įskaudins pėdas.

Mūsų Keturių Krioklių kelias prasidėjo Gwaun Hepste automobilių stovėjimo aikštėje (pašto kodas: CF44 9JB). Nuo čia viskas labai paprasta: tereikia sekti nuorodas, skaityti ženklus ir mėgautis vienas už kitą gražesniais vaizdais. Kelias driekiasi apie 10 kilometrų, tad sugaišite mažiausiai 3–4 valandas. Jei su piknikais ir maudynėmis – ir dar ilgiau.

Gerai, prisipažinsiu, ne viskas taip paprasta – įsidėmėkite pašto kodus ir tikslias parkavimo aikšteles, nes mes grįždami atgal apie valandą kulniavome visai ne į tą pusę! Galima apkaltinti painius velsietiškus vietovardžius ir senąją Velso kalbą, tačiau iš tiesų kaltas tik mūsų pačių neapdairumas. Įsivaizduokite jausmą, kai eiti toliau nebėra jėgų ir staiga suvoki, kad stovi atokiame Velso kaimelyje, visai kitoje parkavimo aikštelėje. Ką daryti? Kviesti Uber? Dingtelėjo pirma kvaila mintis. Ir staiga balsas: “ Do you want a ride” (Gal jus pavežėti?). Vietinė kaimelio gyventoja, kaip vėliau išsiaiškinom vardu Charlotte, ką tik grįžo iš prekybos centro, pastebėjo išvargusius turistus, beviltiškai maigančius Google žemėlapį ir mielai sutiko mus nuvežti iki reikiamos automobilių aikštės. Tiesiog va taip. Kelionėje po krioklių šalį sužavėjo ir žmonės: visi itin malonūs ir draugiški, sveikinasi vieni su kitais, tad pasiruoškite sakyti “Hello” kiekvienam sutiktam nepažįstamajam.

Grįžkime prie krioklių. Šioje kelionėje išvysite šiuos: Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd y Pannwr ir Sgwd-yr-Eira. Neklauskit kaip tarti. Cymru kalba, atrodo, pamiršo, kad egzistuoja balsės, net tik priebalsiai.

Sgwd Clun-Gwyn verčiamas į 'fall of the white meadow' – baltosios pievos krioklys. Sgwd Isaf Clun-Gwyn - 'lower fall of the white meadow' (žemutinis baltosios pievos krioklys). Sgwd y Pannwr - 'fall of the fuller' arba 'fall of the woollen washer', kas tikriausiai reiškia, kad šiame, žemiausiai esančiame krioklyje senovėje žmonės skalbdavo vilną.

Galiausiai, pats žaviausias, Sgwd yr Eira krioklys – ‘fall of the Snow’. Sniego krioklys. Jis labiausiai mėgstamas fotografų dar ir todėl, kad už šio krioklio galima užeiti tarsi už teatro scenos užuolaidos. Vaizdas – atimantis žadą. Jautrūs garsams turėtų pasirūpinti ausų kištukais, nes šniokščiantis sniego krioklio vanduo atima ne tik žadą, bet ir klausą.

Kriokliais galima ne tik žavėtis, bet išsimaudyti jų stebuklinguose vandenyse. Slidu ir brrr.. – labai šaltas vanduo! Bet jausmas - nepakartojamas. Drąsesni turistai ir vietiniai nevengia į šaltus krioklių vandenis nerti nuo skardžių. Bet, žinoma, viskas proto ribose. Matėme drąsuolių nardytojų būrelį, tačiau iš jų pasitikėjimo tikrai aišku, kad jie žino ką daro ir kur neria. Mums užteko ramiai pasiplaukioti šaltuose krioklių baseinuose.

Nakvynė

Dviems naktims apsigyvenome Ty Taf Fechan B&B (Bed & Breakfast – nakvynė su pusryčiais). Nedidelė, jauki vieta. Buvę miestiečiai Ros’a ir Paul’as metė mokytojų darbus bei didmiesčio triukšmą ir nusprendė apsigyventi buvusioje bažnyčioje, įkurti B&B ir mėgautis ramybe. Jei ne svečiai, ramybės jie turėtų netgi per daug – jų namai dabar apsupti nuostabių Brecon Beacons vaizdų. Pora rūpinasi B&B stiliaus viešbutuko priežiūra ir pusryčiaujančius svečius lepina jų auginamų vištų Stacey, Gwen, Dorris ir Nessa kiaušiniais – patys organiškiausi pusryčiai! Puiki vieta ir malonūs šeimininkai – perduodame jų linkėjimus lietuviams. Jei ieškosite vietos nakvynei netoli krioklių (pusvalandis automobiliu) – rekomenduojame: www.booking.com/hotel/gb/ty-taf-fechan

Kas yra netoliese

Dinozaurų parkas ir uolos – ypatingai rekomenduojame jei keliaujate su vaikais. Velso kalnų apsuptyje atrodo kaip tikrų tikriausias Jūros periodo parkas. Keturių krioklių takas vaikams gali būti per sudėtingas, tačiau čia pramogauti gali visa šeima. Išvysite ne tik dinozaurus, bet galėsite įlįsti ir į čia esančius net tris urvus. Gal net rasite idėjų vestuvėms – urvuose siūloma susituokti. Daugiau informacijos: www.showcaves.co.uk.

Pasidalinkite savo kelionių įspūdžiais: [email protected]

{Patiko straipsnis? Londonietė nori augti ir jums dovanoti dar daugiau įkvepiančių idėjų . Prisidėkite prie mūsų augimo. Kad ir nupirkdami puodelį kavos. Ačiū !}

KAVA LONDONIETEI {[email protected]} Londonietei Vienas puodelis £2.95 GBP Du puodeliai £5.90 GBP Kava savaitei £20.65 GBP Gerkit iki soties £50.00 GBP

Booking.com

Raktažodžiai: