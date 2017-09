10 idėjų tiems magiškiems rugpjūčio vakarams

Pasidalinkite savo idėjomis: [email protected]

Žinot tą jausmą, kai vakaras ir dar šilta. Užtenka pečius uždengti šilko skraiste. Ore sklando ramybė, pamažu temsta ir, rodos, kad ši akimirka kažkokia stebuklinga ir nepaprasta. Netgi naktiniai drugiai ir mašalai sutemus atrodo kaip mažos vakaro fėjos (svarbu, kad ne per daug ir neįkyrios). Tokiems vakarams reikia ir stebuklingų pramogų. Vasaros juk liko tiek nedaug. Tad pasimėgaukime paskutiniais jos likučiais.

1. Nepraleiskite žvaigždžių lietaus

Žvaigždžių mylėtojai, pasiruoškite vienam didžiausių šių metų meteorų lietui. Perseidų meteorų lietus įvyksta kartą per metus liepą ir rugpjūtį. Perseidų meteorų lietus yra vienas nuostabiausių dangaus reginių astronomijos kalendoriuje ir savo piką jis pasieks šį savaitgalį. Gera naujiena yra ta, kad geriausia vieta grožėtis Perseidų lietumi yra Šiaurės pusrutulis, kuriame mes, Anglijos lietuviai, ir gyvename. Blogoji naujiena - norintiems stebėti šį neeilinį dangaus reginį, teks arba visą naktį nemiegoti, arba atsikelti itin anksti. Perseidų meteorų lietaus metu galima pamatyti iki 150-ties krentančių žvaigždžių per valandą. Geriausias laikas pakelti akis į dangų yra tarp pirmos ryto iki pat saulėtekio. Kuo tamsiau, tuo geriau, taigi, norintys išvysti Perseidus turėtų paieškoti tokios vietos, kur vaizdo negadina miesto šviesos ar smogas. Gali šiek tiek užtrukti, kol pamatysite pirmąją krentančią žvaigždę, nes meteorai pasirodo spiečiais, tada gali stoti tyla, todėl svarbiausia – kantrybė.

2. Pasivaikščiokite slapčiausiuose Londono soduose

Pasigrožėkite slapčiausiais ir gražiausiais Londono sodais. Pasislėpę miesto džiunglėse ar parkų didybėje, jie užklydusius žavi laukinėmis pievomis ar nepriekaištingai prižiūrėtais gėlių darželiais, anglišku santūrumu ir ramybe. Daugiau: http://www.londoniete.lt/article/slapciausi-londono-sodai/3613

3. Apsilankykite levandų lauke vakarėjant

Rugpjūčio mėnuo kaip tik yra tas laikas, kai galima pasigrožėti žydinčiais levandų laukais. Ir tam visiškai nebūtina važiuoti į Provansą Pietų Prancūzijoje. Hitchin levandų ūkį nesunkiai pasieksite nuo Londono Levandų eilės čia driekiasi apie 25 mylias: galima po laukus pasivaikščioti ir prisirinkti šviežių, kvapnių žiedų. Šiame ūkyje žydi ne tik levandos, bet ir saulėgrąžos, taip pat yra laukinių gėlių pieva. Nuo šių laukų atsiveria žavus Hertfordshire ir Bedfordshire kaimų vaizdas. Daugiau informacijos apie Anglijos levandų laukus ir kaip nukeliauti į Hitchin ūkį rasite čia: http://www.londoniete.lt/article/graziausi-anglijos-levandu-laukai/3291

4. Pakilkite į Sky Gardens

Labai rekomenduojame! Mes jau buvome Sky Gardens ir dieną ir vakare. Įėjimas nieko nekainuoja, tačiau griežtai reikia užsiregistruoti ir būtinai su savimi turėti asmens dokumentą. Tad apsilankymą Sky Gardens turite suplanuoti - vieta populiari, lankytojų netrūksta, tad užsisakyti nemokamus bilietus turite prieš gerą savaitę. Nors yra paskirtos įėjimo valandos, atsidūrę viduje galite likti kiek tik norite. Tiesiog pasivaikščiokite ir pasigrožėkite Londono panorama, ar lengvai apsvaikite gurkšnodami prosecco Sky Pod bare (staliukai dažniausiai rezervuojami nuo 6pm, tačiau jei lankysitės anksčiau - problemų neturėtų būti). Daugiau info ir rezervacija: https://skygarden.london.

5. Arba išsirinkite vieną iš šių vietų apžiūrėti Londoną iš aukštai

Londonas yra vienas iš tų miestų, kuriuos verta pamatyti iš viršaus. Miestas vienaip atrodo, kai vaikštinėji gatvių labirintuose, apsuptuose pastatų, kitaip, kai žvelgi į tuos pastatus iš viršaus. Londone tokių vietų netrūksta – šiek tiek atokiau nuo miesto centro galima rasti aukštesnių kalnų, o centre – nemažai apžvalgos aikštelių. http://www.londoniete.lt/laisvalaikis/londonas-is-aukstai-geriausios-vietos-apziureti-miesta/3392.

6. Atsipalaiduokite Pergoloje ant stogo (Pergola on the Roof)

Įsivaizduokite 170 pėdų aukštyje ant stogo įsikūrusį barų ir restoranų paviljoną, išpuoštą gėlėmis ir siūlantį paragauti geriausių Londono restoranų patiekalų ir gėrimų. Įsivaizduoti nebereikia galite užsukti ir pamatyti: Vakarų Londone vasaros sezonui duris atvėrė Pergola ant stogo (Pergola on the Roof). Pergola įsikūrė ant White City televizijos centro stogo. Po atviru dangumi pastatytos medinės kolonos ant kurių vyniojasi vijokliniai augalai, gebenės, visterijos, sienas puošia vasariškos spalvingos freskos. Pergoloje įsikūrė 4 restoranai, 2 barai, lankytojams yra 400 vietų. Pagalvota ir apie lietų – subjurus orui ištraukiami stogai. Meniu įvairovė taip pat vilioja: brioche bandelės, kiaulienos šonkauliai, mėsainiai, šukutės, veršiena, triušiena, jūrinės plekšnės, kepta aviena ir daugiau! Kainos prasideda nuo £6, patiekalai kainuoja ne daugiau nei £13. Puiki vieta vasaros pietums ar vakarienei. Kur: Multi-Storey Car Park,Television Centre, Wood Lane, W12 7RJ. Iki spalio 1d., 2017; Metro: Wood Lane (Circle and Hammersmith & City), White City(Central), Shepherds Bush (Central), Shepherds Bush Market (Hammersmith & City). Email: [email protected] Stalus rekomenduoja užsirezervuoti iš anksto. Daugiau info: www.pergolaontheroof.co.uk.

7. Paplaukiokite po atviru dangumi

Hamstead Heath parke įsikūrę plaukiojimui skirti prūdai londoniečių mėgstami nuo seno. Parke rasite atskirus moterų, vyrų ir bendrą prūdus. O jei jums labiau priimtinas plaukiojimas profesionaliame baseine, galite apsilankyti čia pat įsikūrusiame „Parliament Hill Lido” baseine. Vyrų ir moterų prūdai gali pasigirti tuo, kad yra vieninteliai prūdai visoje Anglijoje, kuriuose, prižiūrint gelbėtojų, galite maudytis ištisus metus. Daugiau informacijos rasite čia: www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/green-spaces/hampstead-heath/swimming

8. Apsilankykite teatre po atviru dangumi

Aktorių balsai susiliejantys su medžių šnarėjimu. Šiltas vasaros vakaras. Temstantis dangus ir įvairiaspalvės scenos šviesos. Šekspyro sonetai ir žvaigždės. Šie deriniai iš tiesų yra nepakartojami. Mūsų įspūdžiai apsilankius kine, teatre ir operoje po atviru dangumi Londone patys geriausi. Tad ir jums rekomenduojame. Išmintingi prieš eidami į teatrą atvirame ore pasirūpins pledais, peržiūrės orų prognozes ir atitinkamai pasiims skėčius ar apsiaustus nuo lietaus. Spontaniški ir drąsus tiesiog kantriai susitaikys su lemtimi. Bet vis dėlto, siūlytume pasistengti ir atsidurti tinkamu laiku tinkamoje vietoje, kada orai itin vasariški: tuomet teatras po atviru dangumi taps nepamirštama pramoga. Sąrašą vasaros teatrų Londone rasite čia: http://www.londoniete.lt/laisvalaikis/kultura-ir-menas/magiskiems-vasaros-vakarams-opera-ir-teatras-po-atviru-dangumi-londone/3242

9. Pasiklausykite klasikos BBC Proms vasaros festivalyje

Didžiausias pasaulyje klasikinės muzikos festivalis. Nepraleiskite progos apsilankyti Karališkoje Alberto salėje (RoyalAlbert Hall) Londone, kur vyksta koncertai. Šiaip gana brangiai kainuojantys bilietai, festivalio metu siūlomi tik už 5 svarus! Na ir kas, kad teks pastovėti. Visą informaciją rasite: http://www.bbc.co.uk/proms

10. Nuspalvinkite vakarą Neal's Yard skersgatvyje

Pavakarokite spalvingame Neal's Yard. Šis uždaras kiemas spalvingas ne tik savo išore, bet ir vidumi. Čia įsikūrusios pardotuvės, kavinės, barai. Rugpjūčio vakarui pačiame Londono centre kaip tik. Metro: Covent Garden.