Vaisiai ir daržovės grožiui: kurie kokį poveikį turi?

Vaisiai, daržovės, sultys ar glotnučiai yra svarbi sveikos ir subalansuotos mitybos dalis. Jie turėtų atsidurti tiek šalia pagrindinio patiekalo, tiek ir pusryčiaujant ar užkandžiaujant dienos metu.

Visi vaisiai ir daržovės yra naudingi sveikatai ir sveikai išvaizdai, tačiau kai kurie jų turi ypatingai teigiamą poveikį odos, plaukų ir nagų būklei.

Vitaminai atkeliauja su maistu

Daugumos vitaminų žmogaus organizmas negamina, todėl jie privalo būti gaunami iš išorės. Geriausia – iš daržovių bei vaisių, sudarančių įvairios ir subalansuotos mitybos pagrindą.

„Visi žino, kad įvairi ir subalansuota mityba labai svarbi ne tik mūsų savijautai, sveikatai, bet ir grožiui. Plaukų, nagų bei odos sveikatai labai svarbu, kad organizmas nestokotų vitaminų A, B ir C, mikro- bei makro- elementų, omega-3 riebiųjų rūgščių, cinko, biotino ar antioksidantų“, - sako gydytoja-dietologė Laura Romeraitė-Kuklierienė, projekto „Sultys ir glotnučiai – SMART formos vitaminai“ ekspertė.

Tinkamas maitinimasis yra vienas iš būdų pasirūpinti savo sveikata. Kas dieną verta suvalgyti bent 400 gr. daržovių ir vaisių, po porciją 5 kartus per dieną. Vieną porciją gali sudaryti vidutinio dydžio vaisius ar daržovė (pvz. obuolys, morka) ar uogos (braškės, vyšnios), salotų dubuo, sultys (apie 200 ml) ar glotnutis. 100 gr. glotnučio galima vertinti kaip 1 iš 5 rekomenduojamų dienos vaisių ir daržovių porcijų, juos patogu vartoti dėl funkcionalaus įpakavimo. Be to, sultys ir glotnučiai yra puiki alternatyva nesveikiems užkandžiams.

Taigi, kokius vaisius, daržoves ar kitus augalinius produktus vertėtų įtraukti į savo mitybą, norint džiaugtis švytinčia oda, stipriais nagais, bei blizgančiais plaukais?

Geriausi grožio draugai

Pasak gydytojos-dietologės, špinatai, lapiniai ir kiti kopūstai turtingi vitaminais A, B, C ir cinku, kurie būtini odos, plaukų bei nagų sveikatai bei jų regeneracijai. Cinkas labai svarbus jungiamojo audinio formavimesi. Jis yra daugelio fermentų, esančių organizme, komponentas. Kai kurie iš šių fermentų reguliuoja organizmo gebėjimą gaminti naujus baltymus, kurie naudojami naujų statybinių medžiagų gamybai, reikalingi plaukams bei nagams .

Morkos turtingos vitaminu A bei antioksidantais, kurie reikalingi plaukų struktūros atstatymui bei jų augimui . Šis vitaminas taip pat stabdo odos senėjimo procesus. Vitaminas A padeda gaminti sebumą dėl kurio plaukai ir skalpas atrodo sveiki. Vitamino A taip pat daug yra abrikosuose, persikuose, brokoliuose, manguose, saldžiosiose bulvėse, moliūguose, špinatuose .

Pomidorai yra geras likopeno šaltinis. Tai antioksidantas, pasižymintis uždegimą slopinančiu poveikiu, todėl padeda atsikratyti odos paraudimų ar aknės. Šio antioksidanto gausu ir arbūzuose. Tuo tarpu mėlynėse gausu bene stipriausio antioksidanto – vitamino E, kuris padeda atsinaujinti apsauginiam odos sluoksniui, skatina odos ląstelių regeneraciją, stabdo raukšlių atsiradimą ir neleidžia išsausėti odai.

Biotinas, dar žinomas kaip vitaminas H, gerina nagų bei plaukų būklę, stabdo plaukų skilinėjimą bei slinkimą. Biotino gausu bananuose, pupelėse, kalafijoruose.

Vitaminas C yra būtinas kolageno gamybai ir taip pat yra stiprus antioksidantas. Odoje, veikiamoje saulės spindulių, formuojasi laisvieji radikalai, kurie pažeidžia ląstelių DNR, o tai pagreitina senėjimo procesus. Antioksidantai kovoja su šiuo procesu neutralizuodami laisvuosius radikalus . Šis vitamino C antioksidacinis poveikis taip pat svarbus stresui mažinti, kuris gali neigiamai paveikti jaunystei bei grožiui svarbius baltymus organizme: kolageną, elastaną ir keratiną. Vitamino C gausu daugelyje vaisių, uogų bei daržovių, o ypač paprikose, pomidoruose, svogūnuose, kiviuose, citrusiniuose vaisiuose bei uogose. Ananasai taip pat turtingi vitaminu C bei fermentu bromelinu, gerai žinomu, kaip efektyvus odos minkštiklis, kuris kartu su vitaminu C padeda išsaugoti jaunystę.

Valgant žalialapes daržoves, organizmas aprūpinamas vitaminais A, C, E, K, B vitaminais bei geležimi . Špinatai, brokoliai, lapiniai kopūstai taip pat turtingi tokiais grožiui reikalingais mineralais, būtinais nagų, plaukų bei odos grožiui ir sveikatai, kaip kalcis, magnis ar kalis . Daržovių salotas gydytoja-dietologė rekomenduoja gardinti avokadu, linų sėmenimis ar jų aliejumi, nes juose esančios riebalų rūgštys omega-3 padeda išsaugoti odos stangrumą . Maltų sėmenų galite berti į pusryčių košę, salotas, daržovių sriubas.

„Taigi, puoselėdami savo grožį, stenkitės kuo dažniau į savo valgiaraštį įtraukti daržovių, vaisių, uogų. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per dieną suvalgyti bent 400 gramų daržovių ir vaisių bei uogų. Vieną iš penkių rekomenduojamų porcijų galima pakeisti glotnučiais ar sultimis, kuriuos patogu vežtis į gamtą ar darbą, numalšinti troškulį ar atsigaivinti karštą vasaros dieną“, - sako gydytoja-dietologė L. Romeraitė-Kuklierienė, projekto „Sultys ir glotnučiai – SMART formos vitaminai“ ekspertė.

Vaisiai, daržovės ir sultys turėtų būti svarbi mitybos dalis bet kokiame amžiuje.